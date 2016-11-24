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Мутко: трансфер Молло может повлиять на имидж российского футбола

Трансфер Йоана Молло из самарских "Крыльев Советов" в санкт-петербургский "Зенит" может сказаться на имидже российского футбола в случае, если ФИФА установит факт манипуляций при совершении сделки.

"Если те, кто подписывал, считают, что он честно поступил, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола", - цитирует ТАСС президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.



"Крылья Советов" и "Зенит" договорились о переходе Йоана Молло 10 января. Как писал «Спорт-Экспресс», сумма трансфера оценивается в 3 млн евро, а сам футболист будет получать в "Зените" около 1,5 млн евро. В Самаре, как было озвучено на заседании губдумы 27 декабря, Молло получал самую большую зарплату среди игроко "Крыльев" - 65 тыс. евро в месяц.

Затем портал Butfootballclub со ссылкой на источники в "Сент-Этьене" сообщил о том, что французский клуб готовит обращение в палату разрешения споров ФИФА о проведении расследования трансфера Молло. А французский L'Equipe сообщил, что сумма трансфера составила €3,5 млн, при этом €3 млн из них были оформлены как бонусы и комиссионные.

После чего министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сказал следующее: "... как говорится, один покупает, другой продает, и можно все что угодно напридумывать, наговорить. Хочу отметить, что мы арендовали Молло год назад у "Сент-Этьена", мы платили определенные деньги за аренду. Я думаю, что "Сент-Этьен" уже получил достойные деньги даже за аренду игрока. Еще у нас есть одно понимание - трансфер Молло из "Сент-Этьена" летом стоил нам ноль, и этим, по- моему, все вопросы снимаются".

По словам Шляхтина, самарский клуб, как и положено, выплатит 50% от трансфера "Сент-Этьену", однако сумму трансфера называть отказался. "Мы им выплатим 50% с трансфера, который был с "Зенитом". Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с "Зенитом"... Может, мы его за доллар продали", - сказал он.

Теги: молло, фифа, мутко

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