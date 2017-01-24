Сызранцев приглашают за дровами и углем
Комитет ЖКХ Сызрани принимает заявки на получение топлива от жителей частных домов и коммунальных квартир, отапливаемых печами и котлами на твердом топливе (уголь, дрова).
Обращаться нужно по адресу: Сызрань, ул.Ульяновская, 61, кабинет №17.
Принимают ежедневно с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
С собой нужно взять документы:
- паспорт;
- технический паспорт на дом, домовую книгу или справку о составе семьи и отапливаемой площади для коммунальных квартир;
- справку, выданную ОАО «Сызраньгаз», об отсутствии газового отопления.
Телефон для справок:8(8464)98-40-76
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 17:41
Добраться до Сызрани по Волге можно уже завтра
Комментариев: 0
|"Автодоринжиниринг" починит 17 дорог в Сызрани
21 апреля 2017, 12:04
|В Сызрани на нескольких улицах отключат свет
20 апреля 2017, 17:11
|Сызрань не будет занимать 65 млн рублей
17 апреля 2017, 16:02
|В Сызрани отключают отопление
17 апреля 2017, 15:53
|Добраться до Сызрани по Волге можно уже завтра
Вчера, 17:41
|В домах Жигулевска отключат тепло
Вчера, 17:13
|ЦСКА завтра проведет флэшмоб
Вчера, 16:46
|Завтра в Кинеле отключат тепло
Вчера, 16:28
|С 1 мая жителей Волжского района обслуживают в центре занятости Самары
Вчера, 16:02