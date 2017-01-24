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 24 января 2017, 17:52 
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Сызранцев приглашают за дровами и углем

Комитет ЖКХ Сызрани принимает заявки на получение топлива от жителей частных домов и коммунальных квартир, отапливаемых печами и котлами на твердом топливе (уголь, дрова).

Обращаться нужно по адресу: Сызрань, ул.Ульяновская, 61, кабинет №17.

Принимают ежедневно с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

С собой нужно взять документы:

- паспорт;

- технический паспорт на дом, домовую книгу или справку о составе семьи и отапливаемой площади для коммунальных квартир;

- справку, выданную  ОАО «Сызраньгаз», об отсутствии газового отопления.

Телефон для справок:8(8464)98-40-76

Теги: сызрань, топливо

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