В Самаре открылся перевалочный цементный терминал
Новотроицкий производитель цемента ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» (ЮУГПК, Оренбургская область) открывает свой перевалочный терминал в Самаре, на ОАО «Железобетон». Об этом сообщила новотроицкая компания.
Как сообщили Самара. ру в компании, цемент в Самару будут доставлять по железной дороге, размещать на арендованных площадях «Железобетона», а затем автотранспортом доставлять средним и мелким потребителям. Продукция предназначена для бетонно-растворных узлов, для железобетонных заводов, пояснил собеседник Самара. ру. Назвать объемы поставок в компании отказались.
Для справки
ООО «ЮУГПК» образована 23 октября 2002 г. Компания производит цемент сухим способом на двух технологических линиях проектной мощностью 3000 т клинкера в сутки каждая. В качестве сырья используются собственная база, отходы горного, металлургического производства и ТЭЦ. Объем производства цемента при полном освоении проектных мощностей составит 2600 тыс. т в год. Печная линия № 1 вышла на проектную мощность во II полугодии 2010 г., печная линия № 2 выведена на расчетную мощность во втором полугодии 2012 г.
Теги: ООО «ЮУГПК», цементный терминал, ОАО «Железобетон»
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