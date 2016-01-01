Сегодня, 11:02

В Самаре открылся перевалочный цементный терминал

Новотроицкий производитель цемента ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» (ЮУГПК, Оренбургская область) открывает свой перевалочный терминал в Самаре, на ОАО «Железобетон». Об этом сообщила новотроицкая компания.

Как сообщили Самара. ру в компании, цемент в Самару будут доставлять по железной дороге, размещать на арендованных площадях «Железобетона», а затем автотранспортом доставлять средним и мелким потребителям. Продукция предназначена для бетонно-растворных узлов, для железобетонных заводов, пояснил собеседник Самара. ру. Назвать объемы поставок в компании отказались.

Для справки

ООО «ЮУГПК» образована 23 октября 2002 г. Компания производит цемент сухим способом на двух технологических линиях проектной мощностью 3000 т клинкера в сутки каждая. В качестве сырья используются собственная база, отходы горного, металлургического производства и ТЭЦ. Объем производства цемента при полном освоении проектных мощностей составит 2600 тыс. т в год. Печная линия № 1 вышла на проектную мощность во II полугодии 2010 г., печная линия № 2 выведена на расчетную мощность во втором полугодии 2012 г.

Теги: ООО «ЮУГПК», цементный терминал, ОАО «Железобетон»

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