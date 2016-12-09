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Где получить консультацию по бесплатной приватизации в Кинеле

Комитет по управлению муниципальным имуществом Кинеля напоминает, что воспользоваться правом на бесплатную приватизацию можно до 1 марта 2017 г.

Для консультации по этому вопросу и сдачи документов  можно обращаться по следующим адресам:

Администрация Кинеля - ул. Мира, 42 «А»,  каб. 106, по  понедельникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00); вторникам с 9-00 до 12-00.

МФЦ - ул. Маяковского, 80А, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам с 8-00 до 18-00; по средам с 8-00 до 20-00; по суббота с 9-00 до 14-00.

 

Теги: кинель, приватизация

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