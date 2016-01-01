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У самарской "Астро-Волга-Мед" новый владелец

АО "МАКС-М" завершило сделку по приобретению 100% акций АО "Страховая компания "Астро-Волга-Мед". Об этом говорится в сообщении «МАКС-М»: «Теперь медицинская страховая компания «МАКС-М» является единственным акционером АО «СК «Астро-Волга-Мед».

«Руководителем «СК «Астро-Волга-Мед» по-прежнему остается Владимир Краснощеков. Он, также как и ректор Самарского государственного медицинского университета академик РАН Геннадий Котельников, входит в состав Совета директоров компании».

В декабре сделку одобрило Управление ФАС России по Самарской области. При этом УФАС считало, что сделка приведет к монополизации рынка ОМС в Самарской области: «Рынок ОМС на территории Самарской области характеризуется как высококонцентрированный». У ЗАО «МАКС-М» до сделки было 23 % рынка, у СК «Астро-Волга-Мед» - 53, 1 %. После сделки МАКС-М может получить 76,1 % рынка.

В предписании говорилось, что «Самарское УФАС России считает необходимым сохранение деятельности пунктов выдачи полисов ОМС (рабочих мест) и представительств АО «Астро-Волга-Мед» на территории г. Самары и Самарской области после ….сделки в целях защиты прав застрахованных и предоставления населению Самарской области возможности выбора страховой медицинской организации для заключения с ней договора ОМС».

«Астро-Волга-Мед» - один из крупнейших страховщиков ОМС в Поволжье и является лидером по количество застрахованных (более 1,7 млн человек). Полисы ОМС компании имеет более половины населения Самарской области. В Самаре и Тольятти – это около 50% жителей, в городах Отрадный и Похвистнево - более 90%. Всего рыночная доля компании в регионе составляет порядка 54%.

«Астро-Волга-Мед» - обновленный в 2012 г. бренд медицинской страховой компании «Самара-Мед», работающей в сфере медицинского страхования Самарской области с 1995 г. В 1993-1995 гг. компания работала в статусе Самарского филиала ОАО «РОСНО», в 1995 г. была создана специализированная региональная медицинская страховая организация ЗАО «Самара-РОСНО-Мед», а в 2004 г. переименована в ЗАО «Самара-Мед» из-за изменения состава акционеров.

В 2012 г. к ЗАО «СК «Самара-Мед» присоединилась тольяттинская компания ЗАО МСК «АСКО-ВАЗ» - один из ключевых ОМС-страховщиков региона, с двадцатилетним стажем деятельности. В результате реорганизации уставный капитал составил 120 млн рублей и компания сменила название на ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед», а в 2015 г. в АО «СК «Астро-Волга-Мед». .

По данным ЦБ РФ, АО «СК «Астро-Волга-Мед» по итогам 2015 г. заняло 20 место по страховым платежам по ОМС среди российских страховых медицинских организаций и 125 место по взносам по ДМС среди всех российских страховщиков. Компания ведет свою деятельность в Самарской области, ее рыночная доля в регионе за 2015 год составила 49,6%.

По данным RAEX (Эксперт РА), на 31 декабря 2015 г. активы АО «Астро-Волга-Мед» составили 226, 627 млн рублей, собственные средства - 186, 144 млн рублей, уставный капитал - 120, 000 млн рублей. Целевые средства по ОМС за 2015 г. составили 14 млрд 029 млн 630 тыс. рублей, страховые взносы по ДМС - 23, 296 млн рублей. По данным на 31 декабря 2015 г. число застрахованных по ОМС составило 1 млн 714 тыс. 217 человек.

АО «Медицинская акционерная страховая компания» ( АО «МАКС-М») создано 17 октября 1994 г. В 2010 г. АО «МАКС-М» стало первой страховой медицинской организацией, которой был присвоен рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» с учетом специфики страховых медицинских организаций. АО «МАКС-М» работает по ОМС в 24 субъектах России. Численность граждан, застрахованных АО «МАКС-М» по обязательному медицинскому страхованию на 1 января 2017 г. - 18 462 200 человек.

Теги: СК «Астро-Волга-Мед, АО "МАКС-М"

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