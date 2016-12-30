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У главы Безенчукского района был поддельный диплом
Прокуратура выяснила, что глава Безенчукского района Евгений Сараев предоставил недействительные дипломы при устройстве на работу.
Сараев в 1994 г. окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и планирование промышленности», о чем выдан диплом. На его базе в 2012 г. он получил второе высшее образование в Самарском государственном университете по специальности «Юриспруденция».
«В ходе проверки установлен факт подложности диплома об окончании экономической академии. Однако принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за истечением сроков давности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», - пишет пресс-служба облпрокуратуры.
Но Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным второго диплома о высшем профессиональном образовании.
Теги: безенчукский район, прокуратура, сараев
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