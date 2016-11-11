Сегодня ночью множество домов в Самаре останется без воды
С 20:00 24 января до 08:00 25 января из-за плановых работ без холодной воды останется часть Кировского района Самары.
Воду отключат по адресам:
ул. Ташкентская 246, 246а, 248,
ул. Демократическая 20,22а,24а,28а,30,30а,32, 131;
ул. Солнечная 37, 69,91,77,78,78а,79,81,83,85,87,89;
частный сектор по ул. Долинной между ул. Парадной и ул. Демократической;
частный сектор в границах улиц Гранитный пер. ул. Пустынная, ул. Бронная ул. Промежуточная; частный сектор по 9 Просеке от ул. Солнечной до 5-ой малой линии (р. Волга);
ул. Красильникова от 5-ой линии до 2-ой линии.
5-я линия 3б,3г,4б,5а,5б,7п,17,20,20а,70,99,104,114,118а.
Бойлеры будут стоять по адресам: 9-я Просека - 5-я линия (кольцо автобусов), 9-я Поросека-5-я линия, ул. Солнечная, 51, 5-я Малая просека, 3г, 3-я Просека, 7.
Теги: вода, отключение
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