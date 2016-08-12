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ЕИРЦ Самары хочет в 84 раза больше денег

МП «Единый информационно-расчетный центр» намерено повысить прибыль со 158 тыс. рублей до 13,3 млн рублей или более чем в 84 раза. Об этом заявило руководство ЕИРЦ на отчетной встрече в самарской мэрии. Этого предприятие хочет добиться за счет увеличения подотчетных управляющих компаний. Пока центр обслуживает 24 организации ЖКХ, количество лицевых счетов превышает 194 тысячи.

«В 2016 г. ЕИРЦ организовал работу по начислению платы за пользование муниципальными жилыми помещениями. Всего было собрано 122,5 млн рублей, в 2015 г. оплата за это практически не начислялась», - сообщила мэрия.

Теги: мп еирц, прибыль

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