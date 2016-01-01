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МП «Инженерная служба» получит еще несколько объектов энергетики

МП «Инженерная служба» отчиталось в мэрии Самары за работу в 2016 г. Доходы предприятия за год составили почти 43 млн рублей. Это на 85% больше, чем в 2015 г., пишет пресс-служба горадминистрации.

По словам руководителя МП «Инженерная служба» Сергея Проничева, сейчас предприятие оформляет на себя еще несколько объектов энергетики, что позволит увеличить доход предприятия в 2017 г. до 45,5 млн рублей. Пока у предприятия 76 объектов тепловых сетей протяженностью более 4 км и 41 котельная.

Теги: мп инженерная служба

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