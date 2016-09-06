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 24 января 2017, 09:16 
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МП «Самараводоканал» планирует увеличить прибыль

МП «Самараводоканал», по словам его руководителя Сергея Русина, за прошлый год предприятию на 6% удалось повысить доходную часть. В 2017 г. «Самараводоканал» планирует рост чистой прибыли на 13%.

В 2016 г. МП отремонтировало сети в районе 6 просеки, в поселке Волгарь, а также по адресу ул. Маяковского, 11. «Также выполнена закольцовка водопроводной линии в поселке Рубежное, начато строительство водопроводных линий в микрорайоне Волгарь и поселке Прибрежный», - сообщает мэрия.

МП «Самараводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению части поселков Красноглинского и Куйбышевского районов. Также МП занимается ремонтом и строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

 

Теги: самараводоканал

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