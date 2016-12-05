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Самара потратит меньше на «карточный» ремонт дорог и ремонт внуриквартальных территорий

фото администрации Самары

В этом году на ремонт дорог в Самаре планируется направить более 2 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, сообщает пресс-служба мэрии.

928 млн рублей направят на:

- Волжский проспект на участке от ул. Вилоновской до ул. Осипенко

- ул. Комсомольская на участке от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина

- ул. Чапаевская на участке от ул. Ульяновской до ул. Венцека

- ул. Красноармейская на участке от дома №106 по ул. Красноармейской до ул. Максима Горького

- ул. Осипенко на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина

- ул. Молодогвардейская на участке от ул. Венцека до ул. Красноармейской

- ул. Лесная на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной Магистрали

- ул. Максима Горького на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновской

- ул. Льва Толстого на участке от Комсомольской площади до ул. Максима Горького

- ул. Галактионовская на участке от ул. Красноармейской до ул. Полевой

- ул. Полевая на участке от ул. Мичурина до Волжского проспекта

- ул. Дыбенко на участке от ул. Авроры до ул. Советской Армии

На некоторых улицах ремонты начались еще в прошлом году, напоминает мэрия.

Более 728 млн рублей планируется выделить на комплексный ремонт еще 9 городских дорог:

- ул. Куйбышева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Некрасовской

- ул. Шушенская от ул. Ново-Садовой до базы ФК «Крылья Советов»

- ул. Фрунзе на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской

- ул. Галактионовская от ул. Венцека до ул. Красноармейской

- ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Бр. Коростелевых

- Комсомольская площадь

- ул. Молодогвардейская от ул. Первомайской до ул. Вилоновской (с ремонтом сквера «Шанхай»)

- ул. Алексея Толстого на участке от ул. Крупской до ул. Некрасовской

- ул. Водников от ул. Ленинградской до ул. Главной

164 млн рублей горадминистрация обещает направить на ремонт дорог картами. Более 130 млн рублей - на ремонт внутриквартальных территорий.

«В этом году начнется масштабный ремонт мостового комплекса «Южный» и путепровода «Аврора», - обещает мэрия. - Кроме того, будет продолжена реконструкция Заводского шоссе. В прошлом году здесь начались работы по выносу и замене инженерных коммуникаций».

Отметим, в августе прошлого года городские власти заявляли о том, что в 2017 г. в Самаре планируется провести реконструкцию и ремонт 31 дороги на 3,7 млрд рублей. Среди них - 12 дорог, ремонт которых начался в 2016 г., сообщала мэрия, не уточняя перечень. На ремонт дорог «картами» запланировано 500 млн рублей, а на ремонт внутриквартальных территорий - 200 млн рублей.

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