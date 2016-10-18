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Самарский речпорт начал размещать свои акции

АО «Самарский речной порт» сегодня сообщил о том, что 21 января начал размещать свои дополнительные акции. По закрытой подписке компания размещает 33 477 акций штук по их номинальной цене - 500 рублей. В течение 45 дней после начала размещения купить акции могут акционеры, обладающие преимущественным правом. Такое право есть у акционеров, которые не принимали участия в голосовании по проведении допэмиссии, либо голосовали против нее. 

Решение о выпуске дополнительных акций совет директоров принял 16 января. Акционеры речпорта - ОАО «Самараоблавтотранс» и ОАО «Эйр Самара». Владелец обеих компаний – минимущества Самарской области. 

Допэмиссию компания проводит в интересах того же минимущества Самарской области.  Сделка для министерства будет неденежной.

За акции самарского речпорта минимущества расплатиться объектами на территории самого речпорта: 

1. Внутренние дороги и покрытия площадок, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

2. Подъездная дорога грузовых причалов, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

3. Подкрановые тыловые и прикордонные пути центрального грузового участка, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

4. Ограждение порта, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

5. Контейнерная площадка центрального грузового участка, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт.

 

 

 

Теги: самарский речной порт, минимущества, допэмиссия

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