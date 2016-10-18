Самарский речпорт начал размещать свои акции
АО «Самарский речной порт» сегодня сообщил о том, что 21 января начал размещать свои дополнительные акции. По закрытой подписке компания размещает 33 477 акций штук по их номинальной цене - 500 рублей. В течение 45 дней после начала размещения купить акции могут акционеры, обладающие преимущественным правом. Такое право есть у акционеров, которые не принимали участия в голосовании по проведении допэмиссии, либо голосовали против нее.
Решение о выпуске дополнительных акций совет директоров принял 16 января. Акционеры речпорта - ОАО «Самараоблавтотранс» и ОАО «Эйр Самара». Владелец обеих компаний – минимущества Самарской области.
Допэмиссию компания проводит в интересах того же минимущества Самарской области. Сделка для министерства будет неденежной.
За акции самарского речпорта минимущества расплатиться объектами на территории самого речпорта:
1. Внутренние дороги и покрытия площадок, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;
2. Подъездная дорога грузовых причалов, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;
3. Подкрановые тыловые и прикордонные пути центрального грузового участка, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;
4. Ограждение порта, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;
5. Контейнерная площадка центрального грузового участка, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт.
Теги: самарский речной порт, минимущества, допэмиссия
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 января 2017, 15:20
Самарский речпорт в третий раз подтвердил намерение увеличить уставный капитал
Комментариев: 0
|Уставный капитал АвтоВАЗа вырос на более чем 26 млрд рублей
27 декабря 2016, 10:19
|АвтоВАЗ продает дополнительные акции по 9 рублей за штуку
7 декабря 2016, 10:15
|Центробанк зарегистрировал допэмиссию АвтоВАЗа
11 ноября 2016, 11:19
|Самарский «Кузнецов» приостановил размещение допвыпуска акций
18 октября 2016, 09:31
|АК Банк обеспечит обязательства самарского «Фарм СКД»
Вчера, 16:26
|Самарский «Агрегат» выберет гендиректора
Вчера, 12:49
|АвтоВАЗ примет 250 молодых инженеров
20 января 2017, 10:04
|Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию 1,11 млрд рублей
19 января 2017, 14:06
|Следить за туалетами на самарской набережной будет ООО «Экосистема»
18 января 2017, 16:40