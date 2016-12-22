В Сызрани отключат электричество на нескольких улицах
Из-за плановых ремонтов 24 января в Сызрани не будет электричества по следующим адресам:
- в Юго-Западном районе, с 08:30 до 12:00, на улицах Выборгская, Ладожская, Невская, проспекте 50 лет Октября в домах 4-а, 4-б, 12;
- в поселке Новокашпирский, с 13:00 до 17:00, на улицах Полтавская в домах с 1 по 11, Карпинского в домах с 3 по 10, Шахтная в доме 1, Медногорская дом 9, переулке Полтавский;
- в поселке Западный, с 14:30 до 16:30, на улицах Днепропетровская в домах с 29 по 53, Хабаровская в домах с 30 по 54 и с 33 по 57, Новосибирская в домах с 34 по 64, Хвалынская в домах 89 и 91;
- в районе Образцовской площадки, с 14:30 до 16:30, на улице Жуковского в домах 33, 35, 35-а, 37, 39, 39-а, Лазо в домах 21, 21-а, 23-а.
Теги: сызрань, электричество
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19 января 2017, 11:11
Сызрань местами останется без света
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