Вчера, 16:50

Директор-должник расплатился с работниками перед судом

Директора самарского ООО «МПО ПЖРТ» Сергея Таганова суд освободил от уголовной ответственности за невыплату зарплат работникам компании. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области

Уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев) в отношении Таганова возбудили еще в феврале 2016 г. По версии следствия, в 2015 г. Таганов снял со счетов ООО более 12 млн рублей для выплаты долгов по зарплате, но потратил деньги «на иные цели». Работникам директор задолжал более 200 тыс. рублей.

Таганов признал свою вину полностью, сообщает пресс-служба управления, выплатил все, что был должен работникам, и поэтому суд только оштрафовал его на 50 тыс. рублей.

Наказание по указанной статье УК РФ подразумевает штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Теги: МПО ПЖРТ, таганов, зарплата

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.