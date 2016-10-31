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Конкретизация основ региональной политики. Первый подход

16 января 2017 года Президент Владимир Путин подписал Указ №13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». Как следует из названия документа, приведенные в нем положения являются именно основами, то есть стратегическими направлениями, требующими дальнейшей развертки.

Так, в числе приоритетных задач государственной региональной политики выделяется обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации. Данный пункт – не просто важная часть документа, а его краеугольный камень. В этой связи появление проекта Стратегии пространственного развития России до 2030 года – событие вполне ожидаемое и закономерное. Несколько неожиданно выглядит ажиотаж вокруг документа, рожденного в недрах Минэкономразвития России. Но и этому есть свое объяснение, ведь пока положения стратегии, скорее, вызывают больше вопросов, чем дают ответов.

Первый принципиальный момент касается идеи развития агломераций как локомотивов экономического развития регионов. С одной стороны, логика авторов понятна. Развитие науки, техники и технологий, размещение высокотехнологичного производства удобнее и перспективнее в крупных городах. Там есть научные и учебные учреждения, там более высокий уровень жизни, а значит, большее число людей может позволить себе такую роскошь, как высшее образование.

Но развитие подобной агломерации может идти только одним путем – за счет «высасывания» населения из малых городов и его концентрации в крупных. Однако именно это явление описано авторами как угроза. Его последствиями станут усиление разрыва между теми регионами, в которых находятся крупные города, и теми, где таких городов нет. Таким образом, предлагаемое лекарство будет не лечить болезнь, а усугублять ее.

Второй важный вопрос касается создания макрорегионов. Предполагается, что они дадут некий кумулятивный эффект. Непонятно только, каким образом. Ведь и сегодня никто не мешает экономическим субъектам объединяться без привязки к региональным границам. Региональная власть создает кумулятивный эффект за счет бюджетной и налоговой политики: льгот, разрешений, реализации региональных программ. Чтобы макрорегион имел те же возможности, он должен иметь свои органы власти и обособленный бюджетной системы, что противоречит законодательству. В ином же случае совершенно неясно, что изменится во взаимодействии региональных экономических субъектов при их объединении в макрорегион.

Хотелось бы еще раз отметить: задачи, поставленные в стратегии, важны и актуальны, но методы их разрешения далеки от идеальных. Первый рассмотренный нами, скорее, вреден, второй – трудно применим. Почему же они приведены в документе? Многое станет ясно, если обратиться к предлагаемым сценариям, то многое станет ясно.

Первый сценарий – консервативный: все будет, как было, проблемы будут решаться за счет стихии рынка и перераспределения доходов бюджета между регионами через федеральный бюджет. Оба этих инструмента только усугубляют и без того неидеальное положение дел. Логично, что рыночные игроки стремятся работать в развитых регионах, и тем самым усиливают разрыв между богатыми и бедными субъектами, а трансфертная поддержка лишает дотационные регионы стимулов к развитию.

Второй сценарий – конкурентного роста – фактически является вариантом первого – работают те же механизмы, но с добавлением привлеченных инвестиций. При этом непонятно, откуда они возьмутся. В бедные регионы с мизерным рынком и слаборазвитой инфраструктурой никакой частный инвестор по доброй воле не пойдет.

Третий сценарий – диверсифицированного пространственного роста – исходит из предположений, что каждый регион уникален с точки зрения не только его экономики, но и человеческого потенциала, экологии, культуры. Этот сценарий выглядит самым разумным (собственно, именно он и заложен в «Основах…»). Но для того что бы он был реализован вы уже должны развить экономику территорий в соответствии с их уникальными возможностями, а потом ждать роста инвестиций и т.д. Иными словами, запуск подобного сценария должен быть результатом, а не путем реализации программы.

В этом и заключено противоречие рассматриваемой стратегии: ставя разумные цели, авторы стремятся использовать для их достижения привычные рыночные механизмы, хотя именно они и породили имеющиеся на сегодняшний день проблемы.

Остается надеяться, что представленный проект впереди ждет более детальная проработка. Пока же перспективы пространственного развития Российской Федерации выглядят более чем туманно.

Теги: Дмитрий журавлев, Институт региональных проблем

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