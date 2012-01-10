АК Банк обеспечит обязательства самарского «Фарм СКД»
ПАО «АктивКапитал Банк» и самарское ООО «Фарм СКД» подписали генеральное соглашение, говорится в сообщении банка.
По соглашению, которое будет действовать до 31 июля 2019 г., банк будет предоставлять «банковские гарантии в обеспечение обязательств» «Фарм СКД» по контрактам, заключаемым с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях.
«Фарм СКД» поставляет лекарственные препараты. Традиционно участвует в тендерах на поставку медикаментов в разных регионах России. В Самаре у компании есть склад и 15 автомашин, для доставки лекарств. Компания работает в 13-ти субъектах ПФО и ЮФО.
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