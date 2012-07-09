Сегодня, 15:36

Охранять резиденцию губернатора хотят две компании

На объявленный в декабре открытый конкурс по выбору компании, которая будет до конца 2017 г. охранять ГКУ Самарской области «Гостинично-представительский комплекс» (Первая просека, д.2, 166 000 кв. м), заявились две компании - самарские ООО Частная охранная организация "Семерка-3" и "Частная охранная организация "АБ-2006".

Оба ООО зарегистрированы по одному адресу – Самара, пр. Карла Маркса, 32. У "Семерки-3" кабинет № 125, у "АБ-2006" - №211. Уставный капитал "Семерки-3" – 333 333 рубля, у "АБ-2006" – 250 000 рублей. Единоличный владелец обеих компаний – Анатолий Паймуллин, председатель совета директоров ГК "Агентство Безопасности".

"АБ-2006" готова предложить свои услуги за максимальную начальную цену контракта, назначенную заказчиком - почти 1,834 млн рублей. Вторая компания - "Семерка-3" – несколько снизила цену – до 1,815 млн рублей.

Итогов аукциона конкурсная комиссия пока не подвела. Но, судя по опубликованному протоколу рассмотрения заявок, обе компании набрали одинаковое количество баллов по критериям оценки, названным заказчиком. Судя по всему, победителем станет «Семерка-3», которая опередила своего «соперника», подав заявку на две минуты раньше.

Теги: гостиничный комплекс, "Семерка-3", "Частная охранная организация "АБ-2006", ГК Агентство безопасности, Анатолий Паймуллин

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.