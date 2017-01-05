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В Самаре покажут драму Скорсезе о католических монахах в Японии

 

26 января клуб любителей кинематографа «Треугольник» приглашает на кинолекторий «Мировые премьеры» и премьеру исторической драмы от режиссёра Мартина Скорсезе «Молчание» (18+).

 

 

"В XVII веке два священника-иезуита подвергаются преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. В Стране Восходящего солнца правит сёгунат Токугава, который запретил католицизм. Власти желают очистить государство от влияния чуждой религии и устраивают гонения на японских христиан", - сказано в описании картины.

Ведущий вечера - художественный руководитель «Треугольника» Роман Черкасов.

Стоимость билета – 120 рублей.

Начало -в 19:00.

 

 

Теги: скорсезе, премьера, художественный

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