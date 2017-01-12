Главное за сегодня: 
За окном: -13, завтра: -9
 Сегодня, 14:45 
Рейтинг: 0 
Самарская область в топе по продажам новых машин

Аналитическое агентство «Автостат» составило топ-10 регионов по уровню продаж новых легковых автомобилей в 2016 г. Самара в нем заняла 6 место, в нашем регионе в прошлом году купили 44 тыс. новых машин, что на 4,1% ниже результата 2015 г.

Лидером этого рейтинга стала Москва, на долю которой за прошлый год пришлось 16% от всего рынка или 200,3 тыс. машин.

На последнем, десятом месте, Нижегородская область - там за весь год продано 31,2 тыс. авто.

Всего же объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2016 г. составил 1,26 млн единиц – на 4% меньше, чем годом ранее.

Теги: рейтинг, топ, рынок, автомобили

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios