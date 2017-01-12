Самарская область в топе по продажам новых машин
Аналитическое агентство «Автостат» составило топ-10 регионов по уровню продаж новых легковых автомобилей в 2016 г. Самара в нем заняла 6 место, в нашем регионе в прошлом году купили 44 тыс. новых машин, что на 4,1% ниже результата 2015 г.
Лидером этого рейтинга стала Москва, на долю которой за прошлый год пришлось 16% от всего рынка или 200,3 тыс. машин.
На последнем, десятом месте, Нижегородская область - там за весь год продано 31,2 тыс. авто.
Всего же объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2016 г. составил 1,26 млн единиц – на 4% меньше, чем годом ранее.
Теги: рейтинг, топ, рынок, автомобили
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