В Самаре пройдет фестиваль «Новое немецкое кино для детей»
С 25 по 29 января в Малом зале ЦРК "Художественный" пройдет фестиваль «Новое немецкое кино для детей». В программе - игровые и документальные фильмы, призеры международных фестивалей, экранизации известных сказок. Ни одна из этих картин не выходила в широкий прокат в России.
Расписание:
|
25 января
|
10:40
|
Фильм «Чандани и ее слон»
(2010, Шри-Ланка, Германия, документальный, семейный, 1.22, 12+)
|
26 января
|
9:30
|
Фильм «Глупости»
(2014, Германия, комедия, 1.20, 6+)
|
27 января
|
10:00
|
Фильм «Рико, Оскар и тени темнее темного»
(2014, Германия, комедия, 1.34, 12+)
|
28 января
|
10:00
|
Фильм «Петтерссон и Финдус – Маленький мучитель, большая дружба»
(2014, Германия, комедия, семейный, музыка, 1.26, 6+)
|
29 января
|
10:00
|
Фильм «Золушка»
(2011, семейный, сказка, 0.59, 12+)
Вход по пригласительным. Пригласительные в кассе ЦРК «Художественный»
Справки по телефону: +7 (846) 333-48-98
Теги: фестиваль, художественный
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 16:52
В Самаре покажут драму Скорсезе о католических монахах в Японии
Комментариев: 0
|Фильмы лондонского фестиваля LIAF покажут в Самаре
20 января 2017, 18:06
|В Художественном музее откроется выставка итальянского фотографа
17 января 2017, 17:48
|Завтра – «Вечер с шотландским акцентом»
5 января 2017, 09:48
|"СамариУМ-2016"
9 декабря 2016, 17:30
|В Самаре покажут драму Скорсезе о католических монахах в Японии
Сегодня, 16:52
|О любви Брюллова за 25 рублей
18 января 2017, 17:30
|В Художественном музее откроется выставка итальянского фотографа
17 января 2017, 17:48
|В самарской кирхе выступят барды
13 января 2017, 17:00
|Самарцев приглашают на премьеру фильма Кустурицы
11 января 2017, 17:30