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В Самаре пройдет фестиваль «Новое немецкое кино для детей»

С 25 по 29 января в Малом зале ЦРК "Художественный" пройдет фестиваль «Новое немецкое кино для детей». В программе - игровые и документальные фильмы, призеры международных фестивалей, экранизации известных сказок. Ни одна из этих картин не выходила в широкий прокат в России.

Расписание:

25 января

10:40

Фильм «Чандани и ее слон»

(2010, Шри-Ланка, Германия, документальный, семейный, 1.22, 12+)

26 января

9:30

Фильм «Глупости»

(2014, Германия, комедия, 1.20, 6+)

27 января

10:00

Фильм «Рико, Оскар и тени темнее темного»

(2014, Германия, комедия, 1.34, 12+)

28 января

10:00

Фильм «Петтерссон и Финдус – Маленький мучитель, большая дружба»

(2014, Германия, комедия, семейный, музыка, 1.26, 6+)

29 января

10:00

Фильм «Золушка»

(2011, семейный, сказка, 0.59, 12+)

Вход по пригласительным. Пригласительные в кассе ЦРК «Художественный»

Справки по телефону: +7 (846) 333-48-98

Теги: фестиваль, художественный

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