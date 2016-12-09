Сегодня, 17:14

В Самаре пройдет фестиваль «Новое немецкое кино для детей»

С 25 по 29 января в Малом зале ЦРК "Художественный" пройдет фестиваль «Новое немецкое кино для детей». В программе - игровые и документальные фильмы, призеры международных фестивалей, экранизации известных сказок. Ни одна из этих картин не выходила в широкий прокат в России.

Расписание:

25 января 10:40 Фильм «Чандани и ее слон» (2010, Шри-Ланка, Германия, документальный, семейный, 1.22, 12+) 26 января 9:30 Фильм «Глупости» (2014, Германия, комедия, 1.20, 6+) 27 января 10:00 Фильм «Рико, Оскар и тени темнее темного» (2014, Германия, комедия, 1.34, 12+) 28 января 10:00 Фильм «Петтерссон и Финдус – Маленький мучитель, большая дружба» (2014, Германия, комедия, семейный, музыка, 1.26, 6+) 29 января 10:00 Фильм «Золушка» (2011, семейный, сказка, 0.59, 12+)

Вход по пригласительным. Пригласительные в кассе ЦРК «Художественный»

Справки по телефону: +7 (846) 333-48-98

Теги: фестиваль, художественный

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