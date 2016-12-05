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Главный тренер "Крыльев" отдаст три зарплаты бывшему работодателю

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление ФК «Урал» (Екатеринбург) в отношении тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко. Он должен выплатить компенсацию за досрочное расторжение договора с ектеринбургским клубом.

«Обязать тренера по футболу Скрипченко В.В. выплатить ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург компенсацию за досрочное расторжение трудового договора без уважительных причин и проценты за задержку выплаты», - пишет пресс-служба РФС.

В начале ноября Скрипченко возглавил самарский ФК «Крылья Советов». 31 октября после проигрыша «Оренбургу» самарский клуб покинул бывший главный тренер Франк Веркаутерен. Член совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин тогда сообщил, что Веркаутерен после своего увольнения получит компенсацию в сумме заработной платы за три месяца. Сумма не называлась. Буквально в те же дни покинул «Урал» и Скрипченко.

После новогодних каникул стало известно, что ФК "Урал" требует со своего бывшего главного тренера три зарплаты. Как сообщил президент «Урала» Григорий Иванов: «Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил "Крылья"... Мы же взрослые люди, все всё понимают».

Теги: скрипченко, рфс, урал, компенсация

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