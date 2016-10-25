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Объем экспорта в Самарской области снизился на 23%

Внешнеторговый оборот Самарской области в 2016 г. составил 3,068 млрд долларов. При этом объем экспорта уменьшился на 23% и составил 1,600 млрд долларов, а импорт сократился на 25% - до 1,468 млрд долларов.

59% экспорта - продукция химической промышленности. Это пластмасса и изделия из нее, каучук и резиновые изделия, сообщила Самарская таможня.

Машины, оборудование и транспортные средства составили 16% от экспорта. Из них большая часть экспорта приходится на легковые автомобили, затем идут летательные и космические аппараты и их части. На продовольственные товары и сырье приходится 6%. Большую часть составляют алкогольные и безалкогольные напитки – 24%.

Основной объем импорта составила машиностроительная продукция, оборудование и транспортные средства – 64%. Из них 32% пришлось на комплектующие для автомобильной промышленности.

В число основных экспортеров 2016 г. вошли следующие предприятия: ОАО «Тольяттиазот», ПАО «Куйбышевазот», ЗАО «Алкоа СМЗ», ЗАО «Транс-Экспресс-Сервис», АО «РН-Транс», ПАО «АвтоВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», ООО «Русал Ресал», ЗАО «Самараагропромпереработка», ООО «СибурТольятти».

Основными импортерами стали ПАО «АвтоВАЗ», АО «Таркетт», ООО «Нестле Россия», АО «Евротехника», ООО «Роберт Бош Самара», ОАО «Тольяттиазот», ООО «Озон», АО «Арконик СМЗ», ООО «Линде Азот Тольятти», ООО «Тольяттинский трансформатор».

В 2016 г. Самарская таможня перечислила в федеральный бюджет 21,3 млрд рублей. Импортная составляющая - 20,4 млрд рублей, экспортная – 419 млн рублей.

Теги: таможня, оборот, экспорт

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