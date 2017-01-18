Самарский «Агрегат» выберет гендиректора
21 февраля акционеры самарского ОАО «Агрегат» будут выбирать генерального директора. Сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров опубликовала компания.
Сейчас гендиректор «Агрегата» - Виктор Храмов. Работает в должности с апреля 2014 г.
В сентябре прошлого года Ростех выставил на открытый аукцион принадлежащие ему доли в самарских предприятиях «Агрегат» и «Гидроавтоматика» (суммарно за 249 млн рублей). "В рамках программы реализации непрофильных активов", - объяснял тогда Ростех. У «Агрегата» есть лицензии на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники. А также на производство изделий для ТЭК.
«Через дочернюю компанию - «Технодинамика» - Ростеху в «Агрегате» принадлежало 25,01% уставного капитала.
10 октября пакет «Технолинамики» в «Агрегате» приобрел Дмитрий Моисеенко. До сделки ему принадлежало 14,5% уставного капитала. После покупки – 39,51%.
В течение октября прошлого года Моисеенко расстался с пакетом, купленным у «Технодинамики». Его часть – 15,47% - купил Алексей Леушкин.
По данным на конец 2016 г. основной акционер «Агрегата» - Леушкин. Ему принадлежит 40,45% уставного капитала «Агрегата». Второй крупный акционер – Моисеенко с 14,5%.
Теги: агрегат, самара, гендиректор, акционеры, моисеенко, леушкин
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
20 января 2017, 18:06
Фильмы лондонского фестиваля LIAF покажут в Самаре
Комментариев: 0
|«Самара-АРИС» дублирует функции Минсельхоза и тратит много бюджетных денег
20 января 2017, 12:19
|Участок возле университета на ул. Ак. Павлова застроят многоэтажками
19 января 2017, 16:04
|Трамваи от Барбошиной поляны до 15 микрорайона опять ходят
19 января 2017, 15:42
|В Самаре не ходят трамваи от Барбошиной поляны до 15 микрорайона
19 января 2017, 11:56
|Самарский речпорт начал размещать свои акции
Сегодня, 17:33
|АК Банк обеспечит обязательства самарского «Фарм СКД»
Сегодня, 16:26
|АвтоВАЗ примет 250 молодых инженеров
20 января 2017, 10:04
|Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию 1,11 млрд рублей
19 января 2017, 14:06
|Следить за туалетами на самарской набережной будет ООО «Экосистема»
18 января 2017, 16:40