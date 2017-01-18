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Самарский «Агрегат» выберет гендиректора

21 февраля акционеры самарского ОАО «Агрегат» будут выбирать генерального директора. Сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров опубликовала компания.

Сейчас гендиректор «Агрегата» - Виктор Храмов. Работает в должности с апреля 2014 г.

В сентябре прошлого года Ростех выставил на открытый аукцион принадлежащие ему доли в самарских предприятиях «Агрегат» и «Гидроавтоматика» (суммарно за 249 млн рублей). "В рамках программы реализации непрофильных активов", - объяснял тогда Ростех. У «Агрегата» есть лицензии на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники. А также на производство изделий для ТЭК.

«Через дочернюю компанию - «Технодинамика» - Ростеху в «Агрегате» принадлежало 25,01% уставного капитала.

10 октября пакет «Технолинамики» в «Агрегате» приобрел Дмитрий Моисеенко. До сделки ему принадлежало 14,5% уставного капитала. После покупки – 39,51%.

В течение октября прошлого года Моисеенко расстался с пакетом, купленным у «Технодинамики». Его часть – 15,47% - купил Алексей Леушкин.

По данным на конец 2016 г. основной акционер «Агрегата» - Леушкин. Ему принадлежит 40,45% уставного капитала «Агрегата». Второй крупный акционер – Моисеенко с 14,5%.

Теги: агрегат, самара, гендиректор, акционеры, моисеенко, леушкин

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