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Самарчанка выиграла квартиру в «Кошелев-проекте»

22 января в «Аврора молл» подвели итоги лотереи «Выиграй квартиру за три тысячи рублей». Розыгрыш проходил с 1 октября 2016 г. по 21 января 2017 г. Для участия в акции надо было сделать покупку на сумму от 3 тыс. рублей в одном из магазинов. По подсчетам организаторов, в розыгрыше приняли участие более 5,5 тыс. купонов.

Ряд подарков подготовил "Аврора молл". "Сегодня много сюрпризов: это подарочные сертификаты от меховых салонов, известных брендовых магазинов одежды, подарочные карты в фитнес-клубы, - рассказывает Максим Мидзяев, генеральный директор управляющей компании "Аврора молл". - Мы очень благодарны Корпорации "КОШЕЛЕВ" за то, что предоставила такой шикарный приз. Когда у нас возникла идея с розыгрышем, то стало очевидно, кто станет партнером мероприятия. Корпорация "КОШЕЛЕВ" - это самый крупный и надежный застройщик".

"Я очень рада тому, что в зале много молодых людей. Ведь мы строим именно для них, - делится впечатлениями директор по маркетингу Корпорации "КОШЕЛЕВ" Ирина Шведова. - У корпорации есть много финансовых инструментов для того, чтобы начать новую самостоятельную жизнь: это программа "Купи квартиру от 50 тысяч рублей" и "Президентская ипотека со ставкой от 5,5 процентов годовых", и сегодня - отличный повод сделать еще одного человека счастливее".

Главный приз - однокомнатная квартира в «Кошелев-парке» - достался Валентине Мамаевой. Победительнице досталась квартира-студия общей площадью 24 кв. м в пятиэтажном доме с панорамным остеклением лоджий.

Победительница живет в Самаре три года. Переехала из Перми, когда ей предложили работу в одной из крупнейших нефтяных компаний страны. Обладательница редкой специальности - инженер-сметчик - даже представить не могла, что наш город подарит ей столько новых возможностей. В "КОШЕЛЕВ-проекте" она была проездом несколько раз и отметила для себя приятную планировку района и аккуратную застройку, но вот купить квартиру не решилась.

"Я оплачиваю жилье в Перми. Там у меня остались сын и дочка, плюс здесь живу на съемной квартире, а это очень большие траты, потому о покупке квартиры речь даже не шла. То, что произошло сегодня, - это невероятно, и я до сих пор не могу поверить, что я выиграла. Это - шок! Возможно, теперь мои дети переедут в Самару", - строит планы Валентина.

Теги: кошелев проект, лотерея

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