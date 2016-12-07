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Студенты Самарского университета смогут заняться спортом на каникулах

До 5 февраля для студентов Самарского университета откроют бесплатный доступ к спортивным спортивным площадкам вуза на время каникул. Спортзал университета будет открыт для всех любителей  баскетбола, волейбола и настольного тенниса. Все эти спортивные площадки расположены в спорткомплексе по адресу Врубеля, 29а.
Расписание занятий:
По будням: с 10.00 до 12.00.
По выходным: с 9.00 до 13.00.

Для любителей лыжного спорта открыт бесплатный прокат инвентаря. Лыжи по студенческому билету можно получить на базе по адресу: ул.  Академика Павлова, 1. Время работы с 11.00 до 15.00.После 14.00 лыжи не выдаются.
Будут бесплатно работать бассейн в кампусе на Московском шоссе бассейн "Дельфин" на ул. Академика Платонова, 1.

Расписание "Дельфина":
По будням: с 12.00 до 14.30.

Расписание бассейна в кампусе на Московском шоссе (ул. Врубеля, 29а):
По будням: 12.15-13.00, 13.00-13.45, 13.45-14.30                                                  
Суббота -  17.25-18.10
Воскресенье - 17.25-18.10, 18.10-18.55

Для посещения всех спортивных площадок нужен студенческий билет.

Теги: студенты, университет

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