Сегодня, 17:27

Студенты Самарского университета смогут заняться спортом на каникулах

До 5 февраля для студентов Самарского университета откроют бесплатный доступ к спортивным спортивным площадкам вуза на время каникул. Спортзал университета будет открыт для всех любителей баскетбола, волейбола и настольного тенниса. Все эти спортивные площадки расположены в спорткомплексе по адресу Врубеля, 29а.

Расписание занятий:

По будням: с 10.00 до 12.00.

По выходным: с 9.00 до 13.00.



Для любителей лыжного спорта открыт бесплатный прокат инвентаря. Лыжи по студенческому билету можно получить на базе по адресу: ул. Академика Павлова, 1. Время работы с 11.00 до 15.00.После 14.00 лыжи не выдаются.

Будут бесплатно работать бассейн в кампусе на Московском шоссе бассейн "Дельфин" на ул. Академика Платонова, 1.



Расписание "Дельфина":

По будням: с 12.00 до 14.30.



Расписание бассейна в кампусе на Московском шоссе (ул. Врубеля, 29а):

По будням: 12.15-13.00, 13.00-13.45, 13.45-14.30

Суббота - 17.25-18.10

Воскресенье - 17.25-18.10, 18.10-18.55



Для посещения всех спортивных площадок нужен студенческий билет.

Теги: студенты, университет

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