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Плацкарт будут два дня продавать со скидкой

С 25 по 26 января можно купить билеты на внтурироссийские маршруты со скидкой в 40%. На поездки с 26 января по 21 февраля. Но только в плацкартные вагоны

"Скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье. Скидка не действует при оформлении проездных документов на скорые фирменные поезда №146/145 Москва – Назрань и №61/62 Москва - Нальчик", - предупреждает пресс-служба КбшЖД.

 

 

Теги: кбш жд, скидка, плацкарт

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