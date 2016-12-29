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В Тольятти продавали квартир больше, чем в Самаре

В декабре больше всего квартир в Самарской области продавали в Тольятти - 4 339 предложений. На втором месте – Самара – 1621 квартира, на третьем Сызрань – 647 квартир. Замыкает список Похвистнево – 69 квартир.

Средняя цена 1 кв.м недвижимости на вторичном рынке в городах Самарской области составила 43 883 рубля. Самая высокая средняя цена традиционно в Самаре – 62 149 рубля, самая низкая – в Октябрьске – 25 428 рубля.

«По отношению к декабрю 2015 г. снижение средней удельной цены квадратного метра в целом по городским округам губернии составило 6383 рублей или 12,7%. Больше всего за год упала цена в Жигулевске – на 3 988 рублей. Меньше всего снижение затронуло Похвистнево (433 рубля за год) и Самару ( 449 рублей)», - сообщила Наталья Ладова, руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки.

Теги: софжи, недвижимость

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