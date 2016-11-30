На оборудование пешеходных переходов в Тольятти потратят 116 млн рублей
В ближайшее время будут объявлены аукционы на 63 млн рублей по поиску компаний, которые будут оборудовать пешеходные переходы в Тольятти вплоть до 2019 г., сообщает пресс-служба мэрии.
В прошлом году на это было заложено 53 млн рублей. Контракты были рассчитаны также на три года. И большая часть денег будет потрачена в этом году. Пешеходные переходы в городе будут оборудованы по требованиям ГОСТ. На магистральных и внутриквартальных дорогах будут устанавливаться необходимые знаки, светофоры и ограждения.
Теги: пешеходные переходы, Тольятти
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