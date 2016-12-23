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Изменилось расписание переправы до Рождествено

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило, что с 23 января изменилось расписание переправы от Ульяновского спуска до Рождествено. Теперь суда утром будут отправляться раньше. Предыдущее расписание утвердили 10 января.

Стоимость билетов - 60 рублей.

Время указано местное.

Дни отправления

Ульяновский спуск

Рождествено

Отправление

Отправление

Пн-Пт

07-15

07-00

Пн-Пт

07-30

07-15

Пн-Пт

07-45

07-30

Пн-Пт

08-00

07-45

Пн-Пт

08-15

08-00

Пн-Пт

08-30

08-15

Пн-Пт

08-45

08-30

 

 

 

Пн-Пт

17-30

17-15

Пн-Пт

18-00

17-45

Теги: расписание, рождествено

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