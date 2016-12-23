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Изменилось расписание переправы до Рождествено

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило, что с 23 января изменилось расписание переправы от Ульяновского спуска до Рождествено. Теперь суда утром будут отправляться раньше. Предыдущее расписание утвердили 10 января.

Стоимость билетов - 60 рублей.

Время указано местное.

Дни отправления Ульяновский спуск Рождествено Отправление Отправление Пн-Пт 07-15 07-00 Пн-Пт 07-30 07-15 Пн-Пт 07-45 07-30 Пн-Пт 08-00 07-45 Пн-Пт 08-15 08-00 Пн-Пт 08-30 08-15 Пн-Пт 08-45 08-30 Пн-Пт 17-30 17-15 Пн-Пт 18-00 17-45

Теги: расписание, рождествено

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