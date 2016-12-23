Изменилось расписание переправы до Рождествено
Самарское речное пассажирское предприятие сообщило, что с 23 января изменилось расписание переправы от Ульяновского спуска до Рождествено. Теперь суда утром будут отправляться раньше. Предыдущее расписание утвердили 10 января.
Стоимость билетов - 60 рублей.
Время указано местное.
|
Дни отправления
|
Ульяновский спуск
|
Рождествено
|
Отправление
|
Отправление
|
Пн-Пт
|
07-15
|
07-00
|
Пн-Пт
|
07-30
|
07-15
|
Пн-Пт
|
07-45
|
07-30
|
Пн-Пт
|
08-00
|
07-45
|
Пн-Пт
|
08-15
|
08-00
|
Пн-Пт
|
08-30
|
08-15
|
Пн-Пт
|
08-45
|
08-30
|
|
|
|
Пн-Пт
|
17-30
|
17-15
|
Пн-Пт
|
18-00
|
17-45
Теги: расписание, рождествено
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