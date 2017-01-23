23 января 2017, 10:40
В Тольятти из-за болезни отправили на каникулы 6 классов в пяти школах
В Тольятти из-за болезни отправили на каникулы 6 классов в пяти школах
В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ закрыты два класса в школе № 74, а также по одному в школах №№ 10, 21, 25 и 94. На внеплановые каникулы ушли только классы, в которых минимум 20% заболевших учеников, сообщает мэрия.
Сейчас в городе болеют 4419 учеников — 6,4% от общего числа тольяттинских школьников. И это далеко от порога эпидемии, отмечает пресс-служба мэрии.
Теги: грипп, орви, тольятти, школы
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
Вчера, 16:37
В Тольятти заканчивается отопительный сезон
Комментариев: 0
|Одна идея жителей Тольятти совпала с планами по благоустройству города
Вчера, 10:00
|В Тольятти есть 13 видеокамер, 180 км защитных полос и трактор с плугом
25 апреля 2017, 11:21
|Завтра в школах - проверочные работы
24 апреля 2017, 17:51
|Тольятти возьмет в лизинг 40 троллейбусов
20 апреля 2017, 15:36
Общество, свежие новости