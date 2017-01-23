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 23 января 2017, 10:40 
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В Тольятти из-за болезни отправили на каникулы 6 классов в пяти школах

В Тольятти из-за гриппа и ОРВИ закрыты два класса в школе № 74, а также по одному в школах №№ 10, 21, 25 и 94. На внеплановые каникулы ушли только классы, в которых минимум 20% заболевших учеников, сообщает мэрия. 

Сейчас в городе болеют 4419 учеников — 6,4% от общего числа тольяттинских школьников. И это далеко от порога эпидемии, отмечает пресс-служба мэрии. 

Теги: грипп, орви, тольятти, школы

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