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 21 января 2017, 16:52 
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Губернатор Самарской области встретился с депутатами Госдумы и руководителем администрации президента России

В пятницу, 20 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством политических фракций и комитетов Государственной Думы РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
С руководством комитета по бюджету и налогам губернатор обсуждал возможность дополнительного финансирования региона и участие Самарской области в целевых федеральных программах.  Стороны обсудили развитие экономики, поддержку промышленности и предпринимательства,  а также вопросы социальной сферы.
Кроме того, губернатор встречался руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно. Темами встречи были ход исполнения в Самарской области майских указов Президента России Владимира Путина и итоги социально-экономического развития региона в 2016 г. Обсуждался и областной бюджет на 2017 г.
Также Меркушкин и Вайно говорили о том, как Самарская область готовится к проведению матчей Чемпионата мира по футболу и как реализуется план мероприятий, посвященный 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ.

Теги: губернатор

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