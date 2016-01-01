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Единовременные выплаты пенсионерам могут отменить

Правительство Самарской области предлагает губернской думе утвердить новый порядок предоставления единой денежной выплаты (ЕДВ) пенсионерам.

Выплату, по предложению облправительства, должны получать неработающие пенсионеры, чья пенсия не превышает 19 500 рублей (или 250% от установленного областными властями прожиточного минимума пенсионера).

«На предоставление ЕДВ ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотрено на 2017 год 2,2 млрд рублей, на 2018 и 2019 годы - по 2,3 млрд рублей ежегодно», - напоминает облправительство.

По данным Росстата, средняя пенсия по старости в России на 1 января 2016 г. – 12 830 рублей. Социальная пенсия – 8 302 рубля. У федеральных госслужащих – 17 186 рублей, у пенсионеров-космонавтов – 446 260 рублей, у летчиков-испытателей – 85 736 рублей.

По данным Самарастата на конец 2015 г., в Самарской области не былопенсионеров-космонавтов и летчиков-испытателей. Основная часть – пенсионеры по старости (824 200 человек в 2015 г.). Пенсионеры-инвалиды – 48 700 человек. Пенсионеров-федеральных чиновников в области было 600 человек.

Средний назначенный размер пенсии по области составлял 11 809 рублей (по старости – 12 489 рублей, по инвалидности - 7768 рублей). У бывших госслужащих – 15 210 рублей.

Теги: пенсионеры, ЕДВ, самарская область

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