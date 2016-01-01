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Опекунам детей-сирот в Самарской области проиндексируют выплаты

В 2017-2019 гг. ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, (6 844 рублей) и вознаграждение приемному родителю (3 359 рублей) будут проиндексированы на уровень инфляции. Как его прогнозируют в Самарской области.

С 1 марта размер обеих выплат вырастет на 4,9%, на 2018 г. – на 4,4%, на 2019 г. – на 4,2%.

Ежемесячную выплату на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе в приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание, в Самарской области получают 8570 человек.

На индексацию выплаты на содержание детей из областного бюджета дополнительно необходимо: в 2017 г. - почти 29 млн рублей, в 2018 г. – 68,3 млн рублей, в 2019 г. – 101,4 млн рублей. На индексацию вознаграждений приемным родителям и патронатным воспитателям на три года нужно почти 60 млн рублей.

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