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Пособия малоимущим Самарской области увеличат до 500 рублей
Сегодня правительство Самарской области решило увеличить размер социального пособия малоимущим. В 2017 г. она составит 500 рублей в месяц на одного получателя.
По подсчетам правительства получать пособие будут ежемесячно 57 310 человек. На соцпомощь малоимущим в областном бюджете запланировано 150,5 млн рублей. На выплату увеличенных социальных пособий необходимо еще почти 200,9 млн рублей.
В конце ноября правительство Самарской области утвердило размер социальной помощи на одного получателя в 2017 г. в размере 150 рублей в месяц. Такую сумму малоимущие получали с 2009 г. Закон "О социальной помощи" в Самарской области приняли в апреле 2000 г. С июля того же года был утвержден размер поддержки малоимущим - 83 рубля. Но уже через год, с июля 2001 г. пособие увеличили до 100 рублей. Размер пособия увеличили в 2006 г. - до 120 рублей.
Теги: пособия, малоимущие, самарская область
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