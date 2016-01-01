У Самарской области новая долговая политика
Правительство Самарской области приняло новое постановление "Об утверждении долговой политики Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Прежнее, принятое в декабре 2015 г., утратило силу.
«Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" установлено значение долговой нагрузки на областной бюджет в размере, не превышающем 50 процентов», - говорилось в прежнем документе.
В новом постановлении объясняется: «В период с 2013 по 2015 гг. наблюдался ряд негативных тенденций в российской экономике, в том числе обусловленных внешнеэкономическими факторами, действие которых привело к значительному падению доходов областного бюджета, что напрямую отразилось на увеличении объема госдолга и на росте долговой нагрузки региона. С 1 января 2014 г. по 1 января 2016 г. объем госдолга Самарской области вырос с 39,6 млрд рублей до 62,6 млрд рублей или на 58%. Ожидаемый объем по итогам 2016 г. составляет 67,9 млрд рублей».
И далее: «При отсутствии достаточной финансовой поддержки из федерального бюджета, единственным доступным источником финансирования стало привлечение заемных рыночных ресурсов». И в 2017 г. их планируется привлекать «…только на погашение долговых обязательств».
Но «привлечение заимствований связано с увеличением финансовых рисков, что требует установления жестких критериев и процедур управления госдолгом».
Планируется, что на 1 января 2018 г. уровень госдолга составит 53%, в том числе по рыночным обязательствам – 41%. На 1 января 2019 г. – 50% и 42% - по рыночным. На 1 января 2020 г. – 48% и 43% соответственно.
По состоянию на 1 января 2017 г. объем бюджетных кредитов предоставленных области из федерального бюджета (под 0,1% годовых) на частичное замещение рыночных заимствований, - 11,8 млрд рублей. Или 28% в структуре госдолга (по состоянию на 1 января 2016 г., говорилось в прежнем постановлении, объем бюджетных кредитов должен был превысить 6 млрд рублей)
В 2017 г. область планирует привлечь еще 2,6 млрд рублей бюджетных кредитов ( в 2016 г. планировалось привлечь 2,9 млрд рублей).
Меры по снижению госдолга Самарская область не меняет:
- в зависимости от рыночных условий и ситуации на финансовых рынках область собирается привлекать деньги на срок до 5 лет или выше;
- для минимизации расходов на обслуживание госдолга область планирует привлекать бюджетные кредиты на срок до 50 дней;
- занимать область собирается и у банков – через процедуру аукционов. Деньги будут направлять на финансирование дефицита бюджетов и погашение госдолга.
- по рекомендации Минфина России преимущественная форма заимствования для Самарской области – выпуск долгосрочных облигационных займов (в этом году область планирует разместить облигации на 10 млрд рублей).
В 2017-2019 гг. Самарская область будет менять запланированные сроки привлечения заемных средств, ориентируясь на реальное исполнение бюджета и конъюнктуру на рынке заимствований, говорится в постановлении
В 2017 г. на обслуживание госдолга планируется потратить 5,4 млрд рублей, в 2018 г. – 5,7 млрд, в 2019 г. – 6,1 млрд рублей.
В постановлении от декабря 2015 г. говорилось, что «расходы на обслуживание государственного долга Самарской области … составят в 2017 году - 6,5 млрд рублей, в 2018 году - 6,8 млрд рублей. Рост расходов обусловлен необходимостью обслуживания накопленного объема долга, ростом процентных ставок вследствие негативных тенденций на финансовых рынках, а также рефинансированием долгосрочных заимствований прошлых лет, которые были привлечены в благоприятных рыночных условиях по достаточно низким ставкам относительно текущей конъюнктуры».
Теги: госдолг, самарская область
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