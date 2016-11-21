Тольяттинцев зовут на акцию Hungry birds
21 января в Тольятти пройдет экологическая акция Hungry birds.
Тольяттинцы приглашают в Центральный парк, чтобы развесить кормушки для птиц. Как сообщается в паблике мэрии Тольятти, участникам надо захватить с собой семена подсолнечника, тыквы, льна; просо, овес, шишки хвойных деревьев, нежареный и несоленый арахис, кусочки фруктов и ягод.
Сбор у входа в Центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Гагарина.
Начало - в 12:00.
Теги: акция, «Hungry birds»
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