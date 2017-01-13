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В Новокуйбышевске отказывались признать дом аварийным
В Новокуйбышевске отказывались признать дом аварийным
Прокуратура Новокуйбышевска добилась отмены решения межведомственной комиссии, по которому дом ул. Железнодорожная, 45 исключили из реестра ветхих домов. Аварийным его признали еще летом 2009 г., но в феврале 2016 г. это решение признали недействительным.
Дом снова признан аварийным и подлежащим сносу.
Теги: прокуратура, аварийный дом, новокуйбышевск
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