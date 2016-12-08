Сегодня, 16:51

В Отрадном резко подорожал виноград

В магазина Отрадного с 13 по 19 января резко подорожал виноград - на 17,55 %. Также выросли цены на мандарины – на 5,81 %, картофель – на 3,26 %, морковь – на 3,32 %.

Автомобильное топливо также подорожало: АИ-92 – на 0,58 %, АИ-95 – на 0,53 %, ДТ – на 0,54 %.

Подешевели: капуста - на 15,57 %, томаты – на 12,44 %, огурцы – на 3,57 %, яблоки – на 1,62 %.

Теги: цены отрадный

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