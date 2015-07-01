38 компаний, имеющих госконтракты в Самарской области, сменили прописку
Самарская и Московская области заняли второе место по числу компаний (38), которые сменили место прописки в 2016 г., имея при этом госконтракты. Портал kartoteka.ru, проводивший аналитическое исследование с помощью своих ресурсов, считает «миграцию» одной из основных схем хищения бюджетных средств, а также ухода от уплаты налогов и от погашения законных требований кредиторов.
Топ-10 регионов России по количеству компаний-«мигрантов» заняла Москва (168). Общая сумма заключенных госконтрактов компаниями-«мигрантами» во всех 10 регионах составляет около 1,328 млрд рублей.
Второй способ хищения бюджетных средств – банкротство компании, имеющей госконтракт. По числу банкротств первое место среди округов России – у Центрального (673), второе – у Приволжского (482). Лидер по банкротствам компаний среди регионов – Москва (208).
В целом в прошлом году в России обанкротились 2650 компаний, имеющих госконтракты на почти 15,552 млрд рублей.
Теги: компании-"мигранты", банкротство, госконтракты
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