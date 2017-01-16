На благоустройство Тольятти потратят 173 млн рублей
На благоустройство общественных мест в 2017 г. в бюджете Тольятти заложили 173,6 млн рублей.
Большую часть планируют потратить на внутриквартальные территории, детские площадки, дворы и спортплощадки. Средства распределены равными долями между 17-ю округами города – по 10 млн рублей на каждый.
Помимо этого, в бюджете предусмотрены 1,8 млн рублей на обустройство пляжей в береговых зонах и столько же - на ремонт и благоустройство 25-ти памятных мест Тольятти.
«Сейчас... формируется перечень конкретных объектов и адресов по всему городу, которые сводятся воедино специалистами департамента городского хозяйства мэрии. После того, как будет обозначен фронт работы, власти объявят аукционы», - пишет мэрия Тольятти.
Теги: благоустройство, тольятти
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