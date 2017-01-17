В Тольятти пройдет лыжний марафон
28 января состоится Открытое первенство городского округа Тольятти по лыжным гонкам (классический стиль).
Заявки на участие принимаются в бумажном или электронном виде по адресу: Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, 49 и по электронной почте: t-sdushor1@mail.ru, а также по телефону: 8 (8482) 76-65-40.
Заявки ждут с 24 по 26 января с 8:00 до 16:00, 27 января с 8:00 до 15:00.
Дистанция и возрастная группа:
— юноши младшего возраста — 2003-2004 г.р. — 3 км;
— девушки младшего возраста — 2003-2004 г.р. — 3 км;
— юноши среднего возраста — 2001-2002 г.р. — 5 км;
— девушки среднего возраста — 2001-2002 г.р. — 3 км;
— юноши старшего возраста — 1999-2000 г.р. — 7,5 км;
— девушки старшего возраста — 1999-2000 г.р. — 5 км.
Соревнования начнутся в 11:00 на Лыжной базе Тольятти (ул. М.Жукова, 49).
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