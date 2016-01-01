Сегодня, 18:06

Фильмы лондонского фестиваля LIAF покажут в Самаре

С 25 января в самарском кинотеатре «Художественный» можно программу Лондонского анимационного фестиваля LIAF.

В этом году фестиваль проходил в Лондоне в 13-ый раз. В финальный список попало 128 фильмов из 33 стран. Традиционно для LIAF в конкурсных программах на равных правах сражаются за победу титулованные мультипликаторы и вчерашние талантливые студенты.

Для российских показов LIAF выбраны короткометражные анимационные фильмы из британского и международного конкурсов.

Британский конкурс представлен тремя фильмами молодых авторов – «Космос Алана», «Путь без начала и конца» и «Слегка серый». Международный конкурс представлен работами из Венгрии, США, Германии, Бельгии. Один из самых ярких фильмов – «Жил-был» Алисии Ясиной – уже в шорт-листе премии «Оскар». «Ошибка восприятия» Терри Мэттьюса – самый противоречивый фильм фестиваля.

Программа:

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

Александр Исер, Антье Хейн, Германия | 6 минут | 2016

Потерянная пуговица, деловой кот, тетушка-перфекционистка и давно потерянный друг – все это в монологе главного героя, одержимого архивированием собственной жизни.

МАЯК

Саймон Шрайбер, Нидерланды | 11 минут | 2016

Неожиданное открытие смотрителя маяка выбивает его из череды рутинных занятий и дает ему возможность почувствовать себя настоящим творцом.

СЛЕГКА СЕРЫЙ

Стив Смит, Саймон Хэвитт, Великобритания | 3 минуты | 2016

Если ты не похож на других, тебе обязательно хочется быть как все. Главный герой сталкивается с проблемой: он слегка серый на фоне ярких окружающих. Что вернет ему покой и радость?

БАЛКОН

Давид Дель Эдера, Венгрия | 6 минут | 2015

Все что-то делают, но не все понимают, зачем. Иногда, чтобы очнуться нужно выплеснуть эмоции.

ДО ЛЮБВИ

Игорь Ковалев, Россия | 19 минут | 2016

Все ищут любовь. Но что такое любовь? Эта история о человеческих слабостях и поиске настоящего чувства.

ОШИБКА ВОСПРИЯТИЯ

Терри Мэттьюс, Великобритания | 10 минут | 2016

Учитель-невротик переживает кризис среднего возраста. Спасти себя из цепких лап депрессии он сможет только после того, как встретится лицом к лицу со скрытым, стыдным желанием.

ОН И ОНО

Крис Генин, Питер Ванлуффелен, Бельгия | 8 минут | 2016

Человек, рожденный морем, в поисках собственных корней. Но чем ближе он к цели, тем больше он теряет себя.

ПУТЬ БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА

Мишель Бранд, Великобритания | 3 минуты | 2016

Бесконечная поездка в поезде мимо вечных вопросов, которые беспокоят пытливый ум. Всегда в движении, всегда в развитии, одна мысль рождает другую.

ПРОВАЛ

Борбала Месарош, Жужанна Радоци | 9 минут | 2016

Главный герой – менеджер среднего звена – мечтает вырваться из плена своей монотонной жизни и распрощаться с ненавистной работой, тупым начальником и бессмысленными социальными обязательствами.

ЖИЛ-БЫЛ…

Алисия Ясина, Польша/США | 7 минут | 2016

Главный герой живет ничем непримечательной жизнью, но однажды он встречает девушку, которая переворачивает его мир с ног на голову! Меткая и забавная рефлексия на тему развития отношений.

КОСМОС АЛАНА

Джак Клинч, Великобритания |9 минут | 2016

Алан Браун обладает суперспособностями. Он может предвидеть будущее человечества! А также знать, что приготовит ему на завтрак жена. В чем же секрет его магических сил?

Теги: Лондонский анимационный фестиваль LIAF, Самара

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