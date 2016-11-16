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Похитительница зарплат полицейских получила 2 года условно

Главный бухгалтер отдела МВД России по Новокуйбышевску Светлана Антипова признана виновной  в мошенничестве. Она получила 2 года условно с испытательным сроком в два года.

В декабре 2015 г. Антипова похитила 800 тыс. рублей, выделенные из федерального бюджета на зарплаты личного состава ГУ МВД России  по Самарской области. Деньги Антипова потратила на свои цели.

 

Теги: антипова, мвд

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