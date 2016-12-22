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«Самара-АРИС» дублирует функции Минсельхоза и тратит много бюджетных денег

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Самара - аграрная региональная информационная система» (ГБУ ДПО «Самара-АРИС») в 2013-2016 гг. дублировало полномочия Минсельхоза Самарской области, оказывая информационно-консультационную помощь по развитию АПК и проводя семинары и совещания. Это выяснила счетная палата Самарской области, проверив «Самара-Арис». Из-за дублирования функций из бюджета Самарской области неэффективно потратили 64,9 млн рублей.

Еще 2,8 млн рублей ГБУ неэффективно потратило на содержание закрепленного за ним общежития. При этом в общежитии живут в основном сторонние граждане, которые платят за проживание вдвое меньше, чем «Самара-АРИС» тратит на содержание.

На 337 800 рублей ГБУ искусственно завышало фонд оплаты труда работников за счет трудоустройства работников «Самара-АРИС» на свободные вакансии по совместительству. «В ходе предыдущей проверки Счетной палаты Самарской области выявлены аналогичные нарушения, однако меры по их устранению не приняты ни Учреждением, ни министерством», - указывает счетная палата.

Кроме этого, ГБУ надо сократить экономистов из-за их низкой загруженности и невыездным характером работы (14 человек проводят максимально 1-2 консультации в день).

В 2014 г. замдиректора «Самара-Арис», исполняя обязанности директора по приказу Минсельхоза, выплатил сам себе премий и надбавок на 257 800 рублей. Это превышение полномочий, утверждает счетная палата.

Теги: самара-арис, счетная палата

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