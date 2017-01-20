20 января 2017, 12:05

ОНФ нашел опасный козырек над крыльцом

Активисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ) обнаружили на проспекте Кирова, 256, в Самаре аварийную навесную конструкцию над крыльцом.

"Выявленный факт состояния козырька здания следует признать недопустимым. Требуется проведение страховочных и контраварийных мероприятий на основании подробного обследования специалистов. Мы не можем ждать, когда эксплуатация опасных конструкций обернется трагедией. По каждому объекту общественного и социального назначения требуется техническое заключение надежности и безопасности", - считают в ОНФ.

Информацию об опасном козырьке активисты направили в надзорные органы с требованием ограничить доступ граждан на опасный объект и обязать собственника здания привести конструкцию в порядок.

По данным Яндекса, по адресу Кирова, 256, находятся: организации Эконом-Фото, танцевально-пивной ресторан Тухтин и еще несколько организаций.

Теги: онф, пр кирова, козырек

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