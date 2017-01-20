ОНФ нашел опасный козырек над крыльцом
Активисты Общероссийского Народного фронта (ОНФ) обнаружили на проспекте Кирова, 256, в Самаре аварийную навесную конструкцию над крыльцом.
"Выявленный факт состояния козырька здания следует признать недопустимым. Требуется проведение страховочных и контраварийных мероприятий на основании подробного обследования специалистов. Мы не можем ждать, когда эксплуатация опасных конструкций обернется трагедией. По каждому объекту общественного и социального назначения требуется техническое заключение надежности и безопасности", - считают в ОНФ.
Информацию об опасном козырьке активисты направили в надзорные органы с требованием ограничить доступ граждан на опасный объект и обязать собственника здания привести конструкцию в порядок.
По данным Яндекса, по адресу Кирова, 256, находятся: организации Эконом-Фото, танцевально-пивной ресторан Тухтин и еще несколько организаций.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
19 апреля 2017, 13:16
ОНФ: пристрой к "МТЛ Арена" с ледовой площадкой не работает до сих пор
Комментариев: 0
|По проблемам записи в первый класс можно будет жаловаться с 3 апреля
31 марта 2017, 16:46
|ОНФ: в Самарской области выявлено 140 плохих дорог и 93 свалки
31 марта 2017, 13:01
|ГАУ «Госэкспертиза проектов в строительстве» выбрало страховщика
27 марта 2017, 17:45
|Сотрудники самарских компаний ругаются на работе в среднем раз в месяц
27 марта 2017, 17:47
|В Тольятти на Радоницу организуют работу общественного транспорта
Вчера, 17:08
|Изменится расписание переправы «Октябрьский Спуск - Рождествено»
Вчера, 14:44
|В Тольятти изменятся маршруты транспорта 23 апреля
22 апреля 2017, 12:18
|Демонстрация В Самаре 23 апреля разрешена от ДК "Современник"
22 апреля 2017, 09:49
|В Тольятти пройдет научный пикник
21 апреля 2017, 17:56