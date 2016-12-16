Вчера, 11:37

В Самарской области 29 тыс. "скрытых безработных"

На 18 января в Самарской области в службе занятости состоит на учете 21,8 тыс. человек. Уровень безработицы – 1,2%. Количество вакансий превышает 32,9 тыс. единиц.

В Самаре насчитали 4471 безработного и 22722 вакансии, в Тольятти – 7821 безработного и 3495 вакансий. Уровень безработицы – 0,7 и 1,9 соответственно.

Самый низкий уровень безработицы в Волжском районе – 0,3, самый высокий – в Большеглушицком районе – 3,3.

Показатель «скрытой безработицы» на 18 января составил 28 935 человек, большая часть которых находится в простое по инициативе работодателя.

Теги: безработица

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