В Самарской области 29 тыс. "скрытых безработных"
На 18 января в Самарской области в службе занятости состоит на учете 21,8 тыс. человек. Уровень безработицы – 1,2%. Количество вакансий превышает 32,9 тыс. единиц.
В Самаре насчитали 4471 безработного и 22722 вакансии, в Тольятти – 7821 безработного и 3495 вакансий. Уровень безработицы – 0,7 и 1,9 соответственно.
Самый низкий уровень безработицы в Волжском районе – 0,3, самый высокий – в Большеглушицком районе – 3,3.
Показатель «скрытой безработицы» на 18 января составил 28 935 человек, большая часть которых находится в простое по инициативе работодателя.
Теги: безработица
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