Мэрия Самары ищет себе кадры среди студентов
Администрация Самары приглашает студентов на по направлениям:
- государственное и муниципальное управление;
- экономика и управление;
- строительство и архитектура;
- управление персоналом;
- юриспруденция и другим.
На практике администрация распределит студентов по направлениям и закрепит за конкретными руководителями. «После успешного прохождения выпускники вузов могут быть зачислены в кадровый резерв администрации городского округа Самара для замещения возможных вакантных должностей муниципальной службы», - сказано в сообщении ПГСГА.
Для поступления в кадровый резерв необходимо предоставить пакет документов, список которых представлен по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить в департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации Самары по телефону: 332-81-47 или в Skype: имя - «Кадровый резерв Самара», логин - kadrrezerv.
Теги: администарция самары, практика, студенты, вуз
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