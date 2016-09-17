Сегодня, 17:50

Мэрия Самары ищет себе кадры среди студентов

Администрация Самары приглашает студентов на по направлениям:

- государственное и муниципальное управление;

- экономика и управление;

- строительство и архитектура;

- управление персоналом;

- юриспруденция и другим.

На практике администрация распределит студентов по направлениям и закрепит за конкретными руководителями. «После успешного прохождения выпускники вузов могут быть зачислены в кадровый резерв администрации городского округа Самара для замещения возможных вакантных должностей муниципальной службы», - сказано в сообщении ПГСГА.

Для поступления в кадровый резерв необходимо предоставить пакет документов, список которых представлен по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить в департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации Самары по телефону: 332-81-47 или в Skype: имя - «Кадровый резерв Самара», логин - kadrrezerv.

Теги: администарция самары, практика, студенты, вуз

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