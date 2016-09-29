С самарскими предпринимателями поговорят об их правах
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области проводит встречи с самарскими по проблемным вопросам развития бизнеса и защите интересов.
График встреч в Самаре:
24 января в 11.00 в здании администрации Куйбышевского района;
7 февраля в 11.00 в администрации Промышленного района;
14 февраля в 11.00 в администрации Железнодорожного района;
21 февраля в 11.00 в администрации Красноглинского района;
28 февраля в 11.00 в администрации Ленинского района;
14 марта в 11.00 в администрации Октябрьского района;
21 марта в 11.00 в администрации Советского района;
28 марта в 11.00 в администрации Кировского района.
Теги: бизнес, предприниматели
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