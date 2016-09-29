Главное за сегодня: 
За окном: -13, завтра: -14
 Сегодня, 17:16 
Рейтинг: 0 
С самарскими предпринимателями поговорят об их правах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области проводит встречи с самарскими по проблемным вопросам развития бизнеса и защите интересов.

График встреч в Самаре:

24 января в 11.00 в здании администрации Куйбышевского района;

7 февраля  в 11.00 в администрации Промышленного района;

14 февраля в 11.00 в администрации Железнодорожного района;

21 февраля в 11.00 в администрации Красноглинского района;

28 февраля в 11.00 в администрации Ленинского района;

14 марта в 11.00 в администрации Октябрьского района;

21 марта в 11.00 в администрации Советского района;

28 марта в 11.00 в администрации Кировского района.

 

 

Теги: бизнес, предприниматели

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios