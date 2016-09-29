Сегодня, 17:16

С самарскими предпринимателями поговорят об их правах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области проводит встречи с самарскими по проблемным вопросам развития бизнеса и защите интересов.

График встреч в Самаре:

24 января в 11.00 в здании администрации Куйбышевского района;



7 февраля в 11.00 в администрации Промышленного района;

14 февраля в 11.00 в администрации Железнодорожного района;

21 февраля в 11.00 в администрации Красноглинского района;

28 февраля в 11.00 в администрации Ленинского района;

14 марта в 11.00 в администрации Октябрьского района;

21 марта в 11.00 в администрации Советского района;

28 марта в 11.00 в администрации Кировского района.

Теги: бизнес, предприниматели

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