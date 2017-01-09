АвтоВАЗ примет 250 молодых инженеров
В течение трех лет АвтоВАЗ планирует принять на работу 250 молодых инженеров, сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу автозавода.
В частности, молодежь планируется задействовать в разработке системы Lada Connect, которая позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля на расстоянии, с помощью смартфона и специального программного обеспечения.
В конце сентября 2016 г. АвтоВАЗ предложил своим работникам предпенсионного возраста в случае их добровольного увольнения доплату к пенсии в течение пяти лет. На тот момент на АвтоВАЗе работало около 2600 человек предпенсионного и столько же – пенсионного возраста.
В октябре президент автозавода Николя Мор говорил: «... мы принимаем во внимание то, что население стареет, и мы можем применить некоторые схемы, благоприятные и выгодные для людей пенсионного и предпенсионного возраста, которые позволят нам решить проблемы с сокращением избыточной численности. Кроме того, мы рассматриваем возможность перевести некоторых наших работников на другие предприятия, которые являются нашими поставщиками и также находятся в Тольятти».
Всего в начале октября 2016 г. на АвтоВАЗе работало около 43 000 человек. За 2014 г. АвтоВАЗ снизил среднюю численность сотрудников на 18% до 52 546 человек. В 2015 г. количество сотрудников на АвтоВАЗе снизилось на 15% - до 44 000 человек.
Теги: автоваз, молодые специалисты, прием, сокращение
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
18 января 2017, 12:00
Granta стали покупать в Германии на 202% больше
Комментариев: 0
|Уже можно записаться на целевой прием
17 января 2017, 17:02
|Продажи Lada в 2016 г. упали
12 января 2017, 14:23
|АвтоВАЗ расплатился с Росбанком и забрал заложенные автомобили на 1,33 млрд
12 января 2017, 11:32
|Утилизация на АвтоВАЗе продолжается
9 января 2017, 09:32
|Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию 1,11 млрд рублей
Вчера, 14:06
|Следить за туалетами на самарской набережной будет ООО «Экосистема»
18 января 2017, 16:40
|Priora стала самым популярным автомобилем на Северном Кавказе
18 января 2017, 13:38
|Granta стали покупать в Германии на 202% больше
18 января 2017, 12:00
|СВГК пожаловалась в ФАС России
18 января 2017, 11:23