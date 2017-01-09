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АвтоВАЗ примет 250 молодых инженеров

В течение трех лет АвтоВАЗ планирует принять на работу 250 молодых инженеров, сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу автозавода.

В частности, молодежь планируется задействовать в разработке системы Lada Connect, которая позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля на расстоянии, с помощью смартфона и специального программного обеспечения.

В конце сентября 2016 г. АвтоВАЗ предложил своим работникам предпенсионного возраста в случае их добровольного увольнения доплату к пенсии в течение пяти лет. На тот момент на АвтоВАЗе работало около 2600 человек предпенсионного и столько же – пенсионного возраста.

В октябре президент автозавода Николя Мор говорил: «... мы принимаем во внимание то, что население стареет, и мы можем применить некоторые схемы, благоприятные и выгодные для людей пенсионного и предпенсионного возраста, которые позволят нам решить проблемы с сокращением избыточной численности. Кроме того, мы рассматриваем возможность перевести некоторых наших работников на другие предприятия, которые являются нашими поставщиками и также находятся в Тольятти».

Всего в начале октября 2016 г. на АвтоВАЗе работало около 43 000 человек. За 2014 г. АвтоВАЗ снизил среднюю численность сотрудников на 18% до 52 546 человек. В 2015 г. количество сотрудников на АвтоВАЗе снизилось на 15% - до 44 000 человек.

Теги: автоваз, молодые специалисты, прием, сокращение

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