20 января 2017, 09:10

Из "Анжи" в "Крылья Советов" перейдет еще один игрок

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев, как пишет bombardir.ru, согласовал свой переход в «Крылья Советов».

Махачкалинский клуб из-за сокращения финансирования расстается с дорогостоящими футболистами по обоюдному согласию, предоставляя им статус свободных агентов. Яковлеву предлагали пересмотреть контракт, однако хавбек решил откликнуться на предложение «Крыльев».

Яковлев уже выступал в Самаре, будучи арендованным у «Спартака». Всего за «Крылья Советов» он сыграл 50 матчей, забил 10 мячей.

13 января стало известно, что "Крылья Советов" заключили контракт с защитником Али Гаджибековым. Он выступал за "Анжи" с 2006 г. и был капитаном махачкалинского клуба. Срок действия контракта - 3,5 года.

Теги: яковлев, анжи, крылья советов

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