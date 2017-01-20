Из "Анжи" в "Крылья Советов" перейдет еще один игрок
Нападающий «Анжи» Павел Яковлев, как пишет bombardir.ru, согласовал свой переход в «Крылья Советов».
Махачкалинский клуб из-за сокращения финансирования расстается с дорогостоящими футболистами по обоюдному согласию, предоставляя им статус свободных агентов. Яковлеву предлагали пересмотреть контракт, однако хавбек решил откликнуться на предложение «Крыльев».
Яковлев уже выступал в Самаре, будучи арендованным у «Спартака». Всего за «Крылья Советов» он сыграл 50 матчей, забил 10 мячей.
13 января стало известно, что "Крылья Советов" заключили контракт с защитником Али Гаджибековым. Он выступал за "Анжи" с 2006 г. и был капитаном махачкалинского клуба. Срок действия контракта - 3,5 года.
Теги: яковлев, анжи, крылья советов
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